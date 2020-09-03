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    Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'nı ziyaret etti

    Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanı Aziz Yıldırım, açılmasında büyük pay sahibi olduğu Topuk Yaylası Tesisleri'ni damadı Murat Gordi ile birlikte ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 15:15
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 15:15
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    Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'nı ziyaret etti

    Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Ankara seyahati sonrası İstanbul dönüşünde Topuk Yaylası'na uğradı.

    "GURURLANDIM"

    Aziz Yıldırım yaptığı kısa açıklamada, "Fenerbahçe'ye böyle bir tesis kazandırdığım için gururlandım.'' sözlerini kullandı.

    2011'de açılan Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Aziz Yıldırım, damadı Murat Gordi ile birlikte yemek yerken objektiflere poz verdi.

    Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası nı ziyaret etti #1

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