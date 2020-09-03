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Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'nı ziyaret etti

Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'nı ziyaret etti

Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanı Aziz Yıldırım, açılmasında büyük pay sahibi olduğu Topuk Yaylası Tesisleri'ni damadı Murat Gordi ile birlikte ziyaret etti.