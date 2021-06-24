Aziz Yıldırım: Transferlerde TFF'ye ödeme gösterilmedi

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, görevden ayrılmasından 3 yıl sonra ilk kez bugün basın toplantısı yaptı. Yıldırım, "İrfan Can'ı 11 milyon euroya" aldılar ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Aziz Yıldırım 3 yıllık suskunluğun ardından çok sert iddialarda bulundu.

"1000 TL BİLE TFF'YE ÖDEME GÖSTERMEDİLER"

"Mesut Özil, İrfan Can Kahveci... Kaça aldılar, bilen var mı? 1000 TL bile bunlar için TFF'ye ödeme göstermediler. İrfan Can'a Galatasaray ve Marsilya 4.5 milyon euro bonservis önerdiler. Biz 11 milyon euro'ya aldık. Sakın beni yalanlamasınlar, evrakları koyarım önlerine. Ali beye yalan söylemişler, kandırmışlar.

Emre Belözoğlu şampiyon yapsaydı, devam edecek miydiniz diye soruyorlar. 'Ben belki olmayacaktım' diyor. Hayda... Ne demek istiyor? Niyeti şampiyon yapıp gitmek, gittikten sonra da 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' dedirtmek istiyor. Tek derdi bu."