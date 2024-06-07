Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un stadyum vaatleri Fenerbahçe 8-9 Haziran'da seçime gidiyor... Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un stadyum hakkında verdiği vaatler dikkat çekti. Aziz Yıldırım kapasiteyi 60 bine çıkarmayı vadederken, Ali Koç ise stadın çatısını değiştirip Mustafa Kemal Atatürk yazacaklarını söyledi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de göreve geldiği 2018 yılından bu yana şampiyonluk hasretini dindiremeyen Ali Koç, hafta sonu seçimlerinde bir kez daha aday olduğunu duyurdu.

Ali Koç'un rakibi 2018 yılında olduğu gibi bir kez daha kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım.

Karşılıklı seçim vaatleri de artarak devam ediyor...

Aziz Yıldırım stadı büyütecek

Aziz Yıldırım'ın stadın kapasitesini büyütüp, yeni bir görünüme kazandıracağı vaadi Fenerbahçelilerde büyük bir heyecan yaratırken; mevcut başkan Ali Koç stadın kapasitesi üzerine bir çalışması olmadığını söylüyor.

Çatıya Mustafa Kemal Atatürk yazılacak

Geçtiğimiz günlerde kongre üyeleriyle buluşan Koç, stadın üzerindeki 19 membranın değiştirileceğini belirterek, seçim vaadi olarak stadın üzerine "Mustafa Kemal Atatürk" isminin yazılacağını duyurmuştu.

Stadın adı Atatürk olacaktı

Hatırlanacağı üzere Ali Koç, geçtiğimiz yıl stadın adının Atatürk Stadı olacağını duyurmuş ancak, İstanbul'da aynı isimde stat bulunduğundan bu vaat de gerçekleşmemişti.

"Fenerbahçe'nin sahasında kimse oynayamaz!"

Seçilmesi halinde basketbol şubesinin başına Ömer Onan’ı getirecek olan Aziz Yıldırım, aynı zamanda mevcut koç Sarunas Jasikevicius’la da yola devam edeceklerini söylemişti.

Yıldırım, Bahçeşehir Koleji takımının yönetiminde bulunan bazı kişilerin geçmişte ve günümüzde Fenerbahçe aleyhine yapılan paylaşımları bildiğini söylerken, göreve gelmesi halinde gerekeni yapacağını belirtti.

Aziz Yıldırım, konuyla ilgili olarak açıklamasında, ”Göreve geldiğimde ilk iş olarak Bahçeşehir Koleji’nin sözleşmesini feshedeceğim. Onların eski paylaşımlarını gördüm, biliyorum. Fenerbahçe’nin sahasında Fenerbahçe’den başka kimse oynayamaz.” dedi.