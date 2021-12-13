Aziz Yıldırım ve Ben Fero bir arada

Aziz Yıldırım ve Ben Fero bir arada

Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanı Aziz Yıldırım, rapçi Ben Fero ile fotoğraf çektirdi. İkilinin görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilere veda etmesinin ardından gündemden oldukça uzaklaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarına yakınan Yıldırım, "Bu hocayla başarı geleceği yok. Bir gün memnun eder, 2 gün süründürür. Şampiyonluğu kazandıracak kaliteyi gösterebilmiş değil. Biz zaten bunu gördüğümüz için gönderdik. Hala neyin inadı için başa getirip bu kadar süre sabredebiliyorlar?" sözleriyle gündem olmuştu.

RAPÇİ BEN FERO - AZİZ YILDIRIM BİR ARADA

Bu kez Rapçi Ben Fero'yla fotoğraf çektiren Aziz Yıldırım, sosyal medyada da gündem oldu. İkiliyi alakasız bulan kullanıcılar, "Rüyalarımın saçmalık seviyesi" gibi yorumlar yaparak görüşlerini dile getirdi.

Öte yandan Ben Fero'nun, Aziz Yıldırım ile karşılaştıktan sonra fotoğraf çektirmek istediği ve söz konusu görüntünün de bu yüzden çekildiği öne sürüldü.