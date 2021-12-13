Euro
15.9448
1.41%
Dolar
14.1225
1.72%
Altın
816.54
2.6%
Borsa
2.107
3.52%
Bitcoin
706.487
0.51%
BTXN Coin
40.20
-1.59%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C
    Aziz Yıldırım ve Ben Fero bir arada

    Aziz Yıldırım ve Ben Fero bir arada

    Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanı Aziz Yıldırım, rapçi Ben Fero ile fotoğraf çektirdi. İkilinin görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 14:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilere veda etmesinin ardından gündemden oldukça uzaklaşmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarına yakınan Yıldırım, "Bu hocayla başarı geleceği yok. Bir gün memnun eder, 2 gün süründürür. Şampiyonluğu kazandıracak kaliteyi gösterebilmiş değil. Biz zaten bunu gördüğümüz için gönderdik. Hala neyin inadı için başa getirip bu kadar süre sabredebiliyorlar?" sözleriyle gündem olmuştu.

    RAPÇİ BEN FERO - AZİZ YILDIRIM BİR ARADA

    Bu kez Rapçi Ben Fero'yla fotoğraf çektiren Aziz Yıldırım, sosyal medyada da gündem oldu. İkiliyi alakasız bulan kullanıcılar, "Rüyalarımın saçmalık seviyesi" gibi yorumlar yaparak görüşlerini dile getirdi.

    Öte yandan Ben Fero'nun, Aziz Yıldırım ile karşılaştıktan sonra fotoğraf çektirmek istediği ve söz konusu görüntünün de bu yüzden çekildiği öne sürüldü.

    Aziz Yıldırım ve Ben Fero bir arada #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir