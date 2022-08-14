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    Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek düğünde bir araya geldi

    Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek düğünde bir araya geldi

    Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'da muhabir Pınar Erbaş ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un düğününde buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 23:58
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 00:07
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    Fenerbahçe'ye damgasını vurmuş başkanlardan olan Aziz Yıldırım ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yan yana görüntülendi.

    Yan yana poz verdiler

    İkili, İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı'nda muhabir Pınar Erbaş ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy çiftinin düğününde poz verdi.

    Yan yana oldukları görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

    Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek düğünde bir araya geldi #1

    Çifti tebrik ettiler

    Özbek ve Yıldırım törende sahneye çıkarak çifte mutluluklar diledi.

    Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek düğünde bir araya geldi #2

    Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek düğünde bir araya geldi #3


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