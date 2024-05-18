Aziz Yıldırım, Yalova ve Bursa'da ziyaretlerde bulundu Fenerbahçe'de yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, Yalova'nın eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ı evinde; Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediye başkanı seçilen Şükrü Erdem'i ise makamında ziyaret etti. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraflar çektirdi.

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DHA

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda "Üç yıl için gelmek istiyorum" diyerek başkanlığa tekrar aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım bugün, Yalova'ya gelip bu şehrin eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ı kırsal Samanlı Mahallesindeki evinde ziyaret etti.

Yakın dostu olan Aziz Yıldırım’ı eşi Dilek Salman ile evinde ağırlayan Vefa Salman, ziyaret ile ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak paylaştı:

Türk sporunun devrimcisi, Fenerbahçe'nin efsane başkanı saygıdeğer büyüğüm Aziz Yıldırım bizi evimizde ziyaret ederek onurlandırdı. Ayağına, ağzına ve yüreğine sağlık... Rabbim neşesini, sağlığını bozmasın, uzun ömürler versin. Lider kimliğinden daha öğreneceğimiz çok şey var.

Aziz Yıldırım ziyareti sırasında Vefa Salman'a imzalı Fenerbahçe forması hediye etti.

Mustafakemalpaşa'da sevgi gösterisiyle karşılandı

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, Yalova ziyaretinden sonra Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine gelip belediye başkanı seçilen Şükrü Erdem'i ziyaret etti.

Adnan Menderes Meydanı'na girişte büyük bir coşkuyla karşılanan Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarların fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi.

Başkan Erdem tarafından makamında ağırlanan Yıldırım, Erdem'e belediye başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Kongre Üyesi olan Şükrü Erdem'den, başkanlık seçimi için destek istedi.

Bir süre Başkan Erdem'le sohbet eden Yıldırım, Şükrü Erdem ile ziyaretinde hazır bulunan kızı Ecem Erdem ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım daha sonra ilçeden ayrıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)