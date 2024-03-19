Aziz Yıldırım'dan açıklama: Maç iptal edilmeliydi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken maç sonu olaylar yaşandı.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı.

Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sözcü'ye konuştu.

"Maç iptal edilmeliydi"

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olayları değerlendiren Aziz Yıldırım, "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi." dedi.

Şampiyonluk yarışı

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Aziz Yıldırım, "Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50. Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım." sözlerini sarf etti.