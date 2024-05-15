Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına neden aday olduğunu açıkladı Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden adaylığını koyan Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Fenerbahçe'de sıkıntılar var. Arkadaşlara aday olmalarını söyledik ama ben varken olmayacaklarını söylediler. Mecbur kaldım. 20 sene başkanlık yaptım, zor günlerde 6 şampiyonluk yaşadık." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü’nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor.

Mevcut başkan Ali Koç’un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olmaya karar verdi.

Başkanlığa yeniden aday oldu

Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski yönetimindeki kişiler ve üyelerle yaptığı görüşmelerin ardından başkanlığa tekrardan adaylığını koydu.

Aziz Yıldırım’a çok sayıda üyenin, başkan adayı olması için imzalı destek verdiği ifade edildi.

"Benimle kavga ederlerse, o zaman ederim"

Yıldırım, adaylığına dair olarak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, sözlerine şu şekilde başladı:

Kavga etmeyeceğiz, kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim... "6 sene önce "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediler. Şimdi de "Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın" diyorlar. Böyle bir memleket.

"Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik"

Yıldırım, Fenerbahçe'ye zarar verdiklerini söyledi.

Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz. Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber...

"Türkiye'nin Kuva-yi Milliye'si Fenerbahçe Spor Kulübü'dür"

Fenerbahçe'yi halka açtıklarını belirten Yıldırım, şunları dedi:

Fenerbahçe kurumsal bir yapı, dışardan adam getirip kulübü incelettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Dün Fenerbahçe'nin durumunu dağıttılar, belgeleri arkadaşlarımız inceliyor. Varsa düşüncemiz söylerim. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Ben neden kulübü halka açtım? Ben istesem bunu yapmam, ölene kadar başkan olurdum. Hapisteyken kulübü halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Anadolu'da Fenerbahçelileri bir araya getirecek binalar açılmasını istedim, birkaç yerde yaptık. Ancak kapattılar. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz! Ne zaman? Bir araya gelirsek! Beraber olmazsak, hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Kuva-yi Milliye'si Fenerbahçe Spor Kulübü'dür.

"Fenerbahçe'de sıkıntılar var"

Fenerbahçe'de sıkıntıların olduğundan bahseden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

İşleri tıkırına koydum, keyfim de yerinde. Neden aday oldum? Fenerbahçe'de sıkıntılar var. Arkadaşlara aday olmalarını söyledik ama ben varken olmayacaklarını söylediler. Mecbur kaldım. 20 sene başkanlık yaptım, zor günlerde 6 şampiyonluk yaşadık. Para konuşmadık.

"1 milyar 950 Bin TL borç bıraktım"

Bıraktığı borç miktarını açıklayan Yıldırım, şöyle konuştu:

1 milyar 950 bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 milyar borç var. Diğer borçlarla 12 milyar TL borç var! 630 milyon euro borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 milyon euro, Ülker 70 milyon euro, Emlak Konut yüzde 20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 milyon euro borç yok ama 630 milyon euronun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 milyon euroydu, bunu açıkladım. 50 milyon euroya oyuncu sattınız, devlet gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 milyon euro! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 milyon euro! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle.

"Galatasaray derbisini kazanacağız"

19 Mayıs'ta Galatasaray'la deplasmanda oynanacak derbi hakkında konuşan Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak.

"2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edildi"

2018'de yapılan seçim hakkında Aziz Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

Futbol takımını üzülerek takip ettim. Kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Yaptığımız hataları gözlemledim. Düşünce yapımızı değiştirmek, değişerek gelişmek bir erdemdir. Mevcut kulüp başkanının ve yönetimin çalışmalarına engel olmamak, olayı saha dışına taşımamak adına muhalefet yapmadım. Konuştuğumda da birlik ve beraberliğe dikkat çektim. Özellikle bu sezon seçimin saha içini etkilemesi adına Ocak 2024'ten bu yana sükunet çağrısı yaptım. Camiayı futbol takımının arkasında olmaya davet ettim. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak. 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edildi, ben bunu yapmadım. Hiçbir seçim, şampiyonluktan önemli değildir. İnşallah bundan sonra seçim uğruna hiçbir kupalar, madalyalar feda edilmez. Bugün karşınızda şampiyonluk avantajının rakibimizde olması üzüntüsüyle bulunuyoruz.

"Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor?"

Ali Koç'un sözlerine yanıt veren Yıldırım, şu açıklamada bulundu:

Mevcut başkan "Ben başkan olduğum sürece, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" dedi. Bu ne demek? Bunu arkadaşlarla düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi? Hakemler mi, TFF Başkanı mı? Kim? Eğer bunlar birbirine bağlıysa, alttan yukarı gitmeyeceğiz! Yukarıdan söyleyeceğiz!

"Fenerbahçe'nin adamıyım!"

Fenerbahçe'nin adamı olduğunu söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Devlet ayrı, hükümet ayrı! Biz devletle kavga edemeyiz! Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık! FETÖ konusunda iç içeydiler, hep beraber yürüdük! Onun için açık olacağız! Benim Twitter'ım yok, trollerim de yok! Ben kimsenin adımı değilim, Fenerbahçe'nin adamıyım!

"Atatürkçüyüm. Laik ve Cumhuriyetçiyim"

Aziz Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

Yiğit Bulut'un trolleri varmış, AK Parti beni destekliyormuş falan... Ben kimsenin adamı değilim! Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da! O troller de bu işlere girmesin! Ben duymam! Sakın bu işlere girmeyin! Hükümet desteği ile değil, bir laf uğruna geliyorum! 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' lafı üzerine.. İktidar duruyor, TFF Başkanı duruyor, hakemler duruyor.. Çocuklar ağlıyor, öyle diyorlardı! Atatürkçüyüm. Laik ve Cumhuriyetçiyim.

"72 yaşındayım, 3 sene için geleceğim!"

3 sene için başkanlığa geleceğini söyleyen Yıldırım, şunları dedi:

72 yaşındayım, 3 sene için geleceğim! Daha fazlasını yapamam! 'Yap' deseniz bile yapamam! Çocukları kurtarmalıyız! Benim kızım geliyor, maç oynanıyor... Fenerbahçe 0, karşı takım 1! Maçı sordu, "1-0 galibiz" dedim. Sonra baktı 'Neden yalan söylüyorsun?' dedi. Çocuklar kazananın yanında olmak istiyor. Onların aşkı için şampiyon olmamız lazım. Ali Bey de seçilebilir ancak yanlışlardan ders almalıyız. Fenerbahçe'nin borcundan fazla alacağı var! Bunu mahkemede çözemezsin, masada çözeceksin! Büyük alacağımız var, bunu inşallah çözeceğiz.

Mourinho sözleri

Jose Mourinho hakkında yeni bir açıklama daha yapan Aziz Yıldırım, şunları dedi:

Jose Mourinho ile iki saat konuştuk. Konuşmaları sürdürmek için arkadaşları menajerleri ile devam edecek. Biz ne para, ne transfer konuştuk. Konyaspor maçını izlediğini söyledi. Bir aday telefonla konuşmuş. Mevcut başkan menajer göndermiş. Üç tane şey... Şimdi diyorlar '15 Milyon € buna verilir mi?' Ya sana ne kardeşim? Dün akşam diyorlar ki 'Beşiktaş'a üç teknik direktör adayı var. Şu olmaz, bu olur' Ya siz yönetici misiniz? Jose Mourinho şartlarda anlaşırsak gelecek! Ama rahat bırakmıyorsunuz, burayı takip ediyor! Suudi Arabistan'a gitmiyor! Rahat olun! Bahreyn'e iki konferansa gidecek, 2 milyon dolar! Anlayın yani değerli basın! Olumlu olun!

"Zeljko Obradovic ile 5 aydır hiç konuşmadım!"

Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Zeljko Obradovic ile 5 aydır hiç konuşmadım! Antrenör gayet iyi, iyi olan şey bozulmaz! Kötü olursa, bakılır! Roberto Carlos'u aldık, sohbet ederken 'Avrupa'da final oynar ve Şampiyonlar Ligi'ni alırız' dedi. Bu bizim aklımızda yok. Ancak Carlos bunu bütün oyunculara aşıladı, böyle bir hava oldu. Chelsea, Sevilla, Inter... O motivasyonla oldu.

"Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim!"

Aziz Yıldırım, Mourinho'nun parasının yarısını kendisinin vereceğini söyledi.

Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim! Haydi bakalım... Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız. Transferde cömert falan bir durum yok! İçeriyi bir göreyim, ona göre bakarım.

"Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var!"

Yıldırım, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldiğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var! 4 sene bizden, 6 sene bu yönetimden! Parayı imece usulü vereceğiz, halledeceğiz! Üç sene kombine alacağız, banka borcunu kapatacağız! Yoksa büyük tehlike var! Zengin iş adamları geliyormuş yönetime! Zengin adamları ne yapayım? Zengin adam yönetime girince çalışmaz! Bu kadar mı kafanız çalışmıyor! Para versinler yeter! Murat Ülker'e, Ferit Şahenk'e başkan olmalarını söyledim ama işleri var! Borcu kapatmaya değil, şampiyon yapmaya geliyorum! Bayrakları çıkardık ama bir türlü sallayamadık. Borçtan kurtulmak gerekiyorsa, gerekirse basketbol salonu satılır! Bilmiyorum, onlara bakılır! Biz şampiyonluğa, çocukları mutlu etmeye geliyoruz.

"Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi!"

Aziz Yıldırım, FETÖ ile mücadele ettiklerini belirtti.

Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu nerede söyledim? Atıyorsunuz abi... Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi! Biz FETÖ ile mücadele ettik. Devletin içine sızdılar, devlet ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten, başka şey ile mücadele edemedik. En son Ankara'ya gittim ve 'Hapis yatmaya razıyım, karar verin' dedim. Verdiler!

"Benim olduğum dönemde konuşamıyorlardı"

"Futboldaki sert dil değişecek mi? Sürekli sert açıklamalar oluyor" sorusuna Yıldırım, şu cevabı verdi:

Benden sonra konuşmaya başladılar. Benim olduğum dönemde konuşamıyorlardı. Hayatımda at yarışı oynamadım! Atlarım oldu, birilerinin hatırına Türkiye'nin en iyi atları bendeydi. Bir kere gittim, Murat Özaydınlı 2 liralık oynadı, 4 lira kazandı.

"Borcu düzeltmişler, ne kadar düzeltmişler?"

Fenerbahçe'nin borcuyla ilgili olarak Aziz Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

Borcu düzeltmişler, ne kadar düzeltmişler? Hodri meydan açıklasınlar. Ramos'u alın, Dzeko'yu alın dedik. Biz Anelka, Ortega'yı getirdik. Gidiyorsunuz, ilk 1-2 sene çok kötü transferler yapıyorsunuz. Çok para harcadılar. Divan toplantısına denizden geldim, mafya liderleri gibi... (Gülerek). Bir tanesi 'Hoş geldin' demedi.

"Hedef Türkiye'de şampiyonluk!"

Aziz Yıldırım, hedefinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Hedef Türkiye'de şampiyonluk! Abartmayın ya! Şampiyonlar Ligi falan yok kardeşim! Önce Türkiye'de şampiyon olacağız! Sonra bakarız! Ne Şampiyonlar Ligi ya? Milleti kandırmaya, hayal satmaya gerek yok! 10 senedir şampiyon olamıyoruz, önce şampiyonluk!

"Türkiye'de FETÖ yok olmadı"

"FETÖ'nün futboldan temizlendiğini düşünüyor musunuz? TFF ve kurularına bakışınız nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Türkiye'de FETÖ yok olmadı! Her gün görüyoruz, yakalıyorlar... Sporda FETÖ operasyonu yapılmadı, hakemler de yapılmadı. Yönetim kurullarında yapılmadı, yapmaları lazım. Bunlar belli yani. Basında da yapılması lazım, 55 basın mensubu ile ilgili suç duruyum var. Gittim sordum ama işlem yapmıyorlar. 3 Temmuz sabahı Kanal D'de mi ne... 3 Temmuz'u yemi alıp anlatan, Halk TV'de program yapıyor. Bunları konuşacağım ve medyadaki FETÖ'cüleri afişe edeceğim. FETÖ her yere sızmış, daha da güçlü.

"Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var"

"Yönetim listenizle alakalı isimler belli mi?" sorusu karşısında Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere, sicil ve alt denetleme kurulları da dahil olmak üzere kimseyle konuşmadık. Şerefim, namusum üstüne. Cumartesi günü bir düğün var ona gideceğim. Pazar günü İstanbul'a geleceğim. Sonra konuşacağız ve divana sunacağız. Yazılan her şey yalan. Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var.

"Kimseye para, bilet vermeyeceğim"

Taraftara mesaj veren Yıldırım, şunları dedi:

Benim dönemimde Galatasaray'ın Kadıköy'de hiç galibiyeti yoktu! Ben kimsenin adamı değilim, taraftar da kimsenin adamı olmayacak! O zaman başımın üstündeler! Başkalarının adamı olurlarsa, karşı karşıya geliriz. Genç Fenerbahçelileri ben kurdum! Sonra sıkıldılar derneği, başka noktaya gittiler. Bana tezahürat yapıyorlardı, yapmamalarını söylüyordum. Orada destek takıma. Kendi adıma tezahüratı kaldırdım. Taraftarla sorunum yok, benle sorunları olursa... O zaman olmaz. Kimseye para, bilet vermeyeceğim. Fenerbahçe'de kafalar değişecek! 20 sene başkanlık yaptım, devletten bir tane iş almadım. Bu sene 2 tane iş aldım.

"Ali Koç ile küs değilim, sadece fikirlerimiz ayrı"

Aziz Yıldırım, Ali Koç'la küs olmadıklarını ifade etti.

Ali Koç ile küs değilim, sadece fikirlerimiz ayrı. Seçimi kaybettik. Seçimi kaybettim. Vay efendim, garajdan gitmişim. Havadan mı gidecektim? Arabam garajdaydı. Kaybettik, üzgündük, eve gittik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık.

"Nihat Özdemir, 12 sene benim yanımda Fenerbahçe'ye hizmet etti!

Nihat Özdemir hakkında da konuşan Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

Ali Koç ile bizi barıştıracaklarmış... Ben dedim ki benim adıma niye konuşuyorsunuz? Ben Ali Koç ile küs değilim. Sayın Cumhurbaşkanı 'Ben Fenerbahçe'ye kırıldım' anlamında bir söz söylüyor. Nihat Özdemir, 12 sene benim yanımda Fenerbahçe'ye hizmet etti! Siz bilmiyorsunuz, bırakın onların yalanlarını! Aralarındaki husumet 2011'den.. Bilmediğiniz konular var. Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin değeriydi... Adama salladılar, Fenerbahçe'den istifa etti. Al çiçeği eline, git 'Başkan bize bunu bunu yapıyorlar, bunu çöz.' de. Niye geldin mi diyecekti? Bütün değerleri yok ediyoruz. Benim Ali Koç ile değil icraatleri ile sorunum var. Siz memnunsanız ben de memnunum. Siz değilseniz ben de değilim.

"Mourinho'ya neden 100 milyon euro vereyim!"

Basını eleştiren Yıldırım, şöyle konuştu:

Gazetede yazanlara bakın! Jose Mourinho'ya neden 100 milyon euro vereyim! Mesut Özil mi aracıymış! Aykut Kocaman'ı Volkan Demirel'i de getiriyormuşum... Adam istemedi bunları, ne yapacağız?

Seçim ne zaman?

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihlerinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağını açıkladı.

Genel kurula 46 bin 410 üyenin katılacağı belirtilirken, adalık başvuruları 23 Mayıs saat 18.00'e dek yapılabilecek.