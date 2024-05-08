Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısında Ali Koç, kürsüye çıkarak yaptığı açıklamayla başkanlığı bırakacağını resmen duyurmuştu.
Koç, şunları demişti:
Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız olacak. Başkan adayları hemen adaylıklarını açıklayıp temasa geçsinler. Yardımcı olmaya hazırım.
Aziz Yıldırım, aday olacağı iddialarını yanıtladı
Yaşanan bu gelişmenin ardından Sadettin Saran, başkanlığa aday olacağını belirtirken, kulislerde Aziz Yıldırım'ın göreve hazırlandığı konuşuluyordu.
2018'de Ali Koç'a seçimde kaybeden ve 20 senelik başkanlığını tamamlayan Yıldırım, Fenerbahçe taraftarının son dönemde kendisini istemesi ve yeniden aday olacağı iddialarına yazılı bir açıklama ile cevap verdi.
Aziz Yıldırım, bu ay içerisinde yapılması beklenen seçimli olağan genel kurul ile ilgili bir planlaması ve hazırlığı olmadığını ifade etti.
İşte Aziz Yıldırım'ın açıklaması:
Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında birçok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.
Daha önce de birçok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.
Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.
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