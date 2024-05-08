Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, bu ay içerisinde yapılması beklenen seçimli olağan genel kurul ile ilgili bir planlaması ve hazırlığı olmadığını dile getirdi.

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısında Ali Koç, kürsüye çıkarak yaptığı açıklamayla başkanlığı bırakacağını resmen duyurmuştu.

Koç, şunları demişti:

Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız olacak. Başkan adayları hemen adaylıklarını açıklayıp temasa geçsinler. Yardımcı olmaya hazırım.

Aziz Yıldırım, aday olacağı iddialarını yanıtladı

Yaşanan bu gelişmenin ardından Sadettin Saran, başkanlığa aday olacağını belirtirken, kulislerde Aziz Yıldırım'ın göreve hazırlandığı konuşuluyordu.

2018'de Ali Koç'a seçimde kaybeden ve 20 senelik başkanlığını tamamlayan Yıldırım, Fenerbahçe taraftarının son dönemde kendisini istemesi ve yeniden aday olacağı iddialarına yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Aziz Yıldırım, bu ay içerisinde yapılması beklenen seçimli olağan genel kurul ile ilgili bir planlaması ve hazırlığı olmadığını ifade etti.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklaması: