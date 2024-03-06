Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: Gündemimiz başkanlık değil Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeniden başkan adayı olacak iddialarına cevap verdi. Yıldırım, "Fenerbahçe'nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada kürsüye çıkarak yaptığı açıklamayla başkanlığı bırakacağını resmen açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olacağı gündeme gelmişti.

Yazılı bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin şu an başkanlık derdinin olmadığını ifade etti.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

Son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ile ilgili, ismimin içerisinde bulunduğu bir çok iddianın, "kesin aday olacak" ifadesiyle kamuoyunda yer aldığını gözlemlemekteyim.



Yakın zamanda açıkça belirttiğim gibi, Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluk yolunda mücadele etmektedir ve kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır. Ancak camia ısrarla şampiyonluk gündeminden uzaklaştırılmakta, teknik ekip ve takım bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir.

Yine geçtiğimiz aylarda düzenlediğim bir basın toplantısında sorulan bir soru üzerine ifade ettiğim gibi, "Kulübe FETÖ'cü, hocacı ya da herhangi bir şekilde kulüpten menfaat sağlamış kişiler aday olursa, karşılarına da hiç kimse aday olarak çıkmazsa, aday olacağım" şeklinde, kulübümüz adına son derece önemli bir takım prensipler ortaya koymuştum.



Gelinen noktada, seçimli olağan genel kurula daha aylar vardır ve yapılan tüm bu konuşmalar yersizdir. Takımımızın şampiyonluğa ihtiyacı vardır ancak camianın gündemi ısrarla şampiyonluktan uzaklaştırılmaktadır. Fenerbahçe'nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur.