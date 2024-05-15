Aziz Yıldırım'dan Atatürk sözleri: "Adam ölmüş, mezarında rahat bırakın" Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım, basın toplantısında "Hepinize tavsiye ediyorum. Atatürk'ü iyi okuyun. Bu ne ya.. Adam ölmüş, mezarında rahat bırakın. Bu kadar kullanmayın" dedi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, adaylığına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

2018'de sarı-lacivertli kulübün başkanlığını bırakan Yıldırım, seçimdeki rakibi Ali Koç'u hedef alan açıklamalara imza attı.

Yıldırım, kendisini Atatürkçü, laik ve cumhuriyetçi olarak tanımladı.

"Atatürk'ü bu kadar kullanmayın"

3 sene için Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olduğunu belirten Aziz Yıldırım, Ali Koç'u eleştirdiği açıklamasında şunları dedi: