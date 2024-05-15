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Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, adaylığına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

2018'de sarı-lacivertli kulübün başkanlığını bırakan Yıldırım, seçimdeki rakibi Ali Koç'u hedef alan açıklamalara imza attı.

Yıldırım, kendisini Atatürkçü, laik ve cumhuriyetçi olarak tanımladı.

"Atatürk'ü bu kadar kullanmayın"

3 sene için Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olduğunu belirten Aziz Yıldırım, Ali Koç'u eleştirdiği açıklamasında şunları dedi:

Atatürk'ü tanımayanlar kendine Atatürk'ü siper ediyorlar. Atatürk'ü okumuşlar mı acaba? Biliyorlar mı?. Tek bildikleri şey; Atatürk dayısının yanına gitmiş, kargaları kovalamış.. Atatürk o değil. Hepinize tavsiye ediyorum. Atatürk'ü iyi okuyun. Bu ne ya.. Adam ölmüş, mezarında rahat bırakın. Bu kadar kullanmayın.

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