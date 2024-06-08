Aziz Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimde divan başkanlığı oylamasına tepki göstererek, "Demokrasi olmayan bir seçim oldu" dedi ve kongre alanından ayrıldı. Yıldırım, yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunuyor.

ensonhaber.com

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in mali raporu okunması sırasında başkan adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesinde yer alan birkaç isimle birlikte sahneye yürüdü.

Sahnede Başkan Ali Koç ile tokalaşan Yıldırım, bir süre kendi aralarında konuşmalarının ardından kürsüye gelerek kongre üyelerine konuşma yaptı.

"Ben buradan ayrılıyorum"

Divan Başkanlığı oylamasına tepki gösteren Yıldırım, şu şekilde konuştu:

Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir seçimin olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarım ve sizler isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum.

Yıldırım daha sonra alandan ayrıldı.

"Kongre üyesi olmayan taraftarlar içeri alındı"

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında başkan adayı olan Yıldırım, Altunizade'deki ofisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Aziz Yıldırım, sözlerine şu şekilde başladı:

Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır.

"Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi"

Ali Koç ile arasında geçen diyalog hakkında konuşan Yıldırım, şunları dedi:

Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sukunet ortamı yaratmıştı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Bu olup bittilere göze alanlar yarın bir gün Fenerbahçe'nin sahibi olmaya çalışırlarsa ben buna şaşırmayacağım.

"Camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım"

Camianın birlik içinde olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

Camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Ben gerilimi tırmandırmamak için genel kuruldan ayrıldım. Kavga etmeyi tercih edenleri, Fenerbahçe'nin vicdanına havale ediyorum.

"Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür"

Jose Mourinho hakkında konuşan Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor.

"Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi?"

Yarın yapılacak seçimle ilgili Yıldırım, şu sözleri sarf etti: