Aziz Yıldırım'dan Christoph Daum için başsağlığı mesajı

İHA

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki Teknik Direktör Christoph Daum yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da Alman teknik adamın vefatı sonrası başsağlığı mesajı paylaştı.

"BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ SUNARIM"

Yıldırım mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe’nin 2003-2004 ve 2004-2005 şampiyonluklarında takımımızın teknik direktörü olan, futbol takımımıza kişilikli bir futbol anlayışı aşılayan, değerli futbol insanı Christoph Daum’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamız Christoph Daum’a Allah’tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım.