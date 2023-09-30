Aziz Yıldırım'dan Cübbeli Ahmet'e ters köşe: Ne Cuma'sı balıkçıya gidiyordum Cübbeli Ahmet, katıldığı bir programda eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan anısını anlattı.

ensonhaber.com

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan anısı Akit TV'de katıldığı programdakileri güldürdü.

Yıldırım ile trafikte karşılaştığını ve efsane başkanın cuma namazına gittiğini düşündüğünü belirten Cübbeli Ahmet, daha sonra Aziz Yıldırım ile konuştuğunda kendisine "Ne cuması? Balıkçıya gidiyordum." dediğini söyledi.

Aziz Yıldırım'ın bu cevabı sonrası Cübbeli Ahmet, "Başkan sus da bari ben 'Cumaya gittiğini gördüm diyecektim' dedim." ifadelerini kullandığını belirtti. Cübbeli Ahmet, Yıldırım'dan "Mert adam, dürüst adam. 'Gitmiyorum cumaya' dedi ya! Ben dürüstleri severim." diyerek bahsetti.

Aziz Yıldırım için dua ediyor

Cübelli Ahmet ayrıca Aziz Yıldırım'ın namaza başlaması için özel dua ettiğini ve Fenerbahçe'nin eski başkanıyla hala görüştüğünü söyledi.