Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün divan kurulu çalışma ofisine ziyarette bulundu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosya medya hesabından yaptığı açıklamada, "Efsane Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım bugün Divan Kurulu çalışma ofisimizi ziyaret etti. Kendisine nazik ziyaretleri için şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU PAYLAŞTI

Şekip Mosturoğlu'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.