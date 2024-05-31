Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho açıklaması: Bana sinyal verdiler... Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç cephesiyle anlaşan Jose Mourinho için açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç cephesiyle anlaşan Jose Mourinho için konuştu.

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Portekizli teknik adam için Yıldırım, "Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho!" ifadelerini kullandı.

"Biz de onunla çalışırız"

Seçilmesi halinde Mourinho ile anlaşacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez." açıklamasını yaptı.

"Kalıbının adamı değilmiş' demedim"

"Mourinho kalıbının adamı değilmiş" sözlerini söylediğine dair gelen soruya, Aziz Yıldırım, kafasıyla 'hayır' işareti yaparak "Dedim mi öyle bir şey! Bana sinyal verdiler, ben de 'imzalayın' dedim. Ben imzalasam, onlar seçilse ne olacaktı? Önemli olan Fenerbahçe! Fenerbahçe'ye gelmesi!" cevabını verdi.