Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil açıklaması

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Hürriyet gazetesinde yer alan ve gündem yaratan "Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil'e 9 Milyonluk Jest" haberine sert tepki gösterdi.

Yıldırım, açıklamasında, haberin tamamen yalan olduğunu vurgulayarak, "Mesut Özil'i uzun süredir görmedim. Bu tip haberler, sadece daha fazla satmak amacıyla uydurulmuş ve tamamen gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK

Yıldırım, söz konusu haberle ilgili hukuki haklarını kullanacağını belirterek, kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.