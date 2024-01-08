Aziz Yıldırım'dan seçim iddialarına cevap: Fenerbahçe'nin başkan sorunu yoktur Aziz Yıldırım, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan isimlerle görüştüğü iddiaları hakkında açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un seçimlerde aday olmayı düşünmediğini söylemesi üzerine adaylığını açıklaması beklenen Sadettin Saran'ın ekibinden bazı isimlerin, Aziz Yıldırım'la görüştüğü haberleri sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemişti.

Aziz Yıldırım'ın seçime müdahil olarak Sadettin Saran'ın ekibiyle görüşmeler yaptığı haberleri üzerine sarı-lacivertlilerin efsane başkanı da açıklama yaptı.

"Seçime müdahil olma kararı aldığım yalandır"

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır.



Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı'yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım.

"Fenerbahçe'nin başkan sorunu yoktur"

Yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de birkaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım.



Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır.



İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.



Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.

Bu sözler üzerine Sadettin Saran'ın aday olması kesinleşse de, Aziz Yıldırım'ın bu konuda tarafsız olacağı da ortaya çıkmış oldu.