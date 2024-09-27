Haber Merkezi

Eski milli futbolcu Serhat Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe." ifadesini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN KINAMA

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Yıldırım, saldırının faillerinin hızlıca ortaya çıkarılmasını beklediğini bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin unutulmaz başkanının açıklaması şöyle:

Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın’a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim.



Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır.



Eski futbolcumuz Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.