Aziz Yıldırım'dan taraftara çağrı: Birlik olun, Ali Koç'u destekleyin

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Son günlerde Fenerbahçe'nin futbol takımında yaşanan olumsuz sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulunan bir camia temsilcisi, yaşanan durumun tüm taraftarlar gibi kendisini de mutsuz ettiğini ifade ederek, camianın tarih boyunca yaşadığı başarı hikayelerini hatırlattı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklaması:

Son günlerde Futbol takımımızın aldığı olumsuz sonuçların ardından, bir takım platformlarda ismimin kullanıldığına üzülerek şahit olmaktayım.



Öncelikle belirtmeliyim ki, futbol takımımızın şu sıralar sergilemiş olduğu performans, her taraftarımız gibi beni de mutsuz etmektedir. Ancak camiamızın kesinlikle unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır. Geçmiş dönemlerde, örneğin 2003-2004 sezonunda futbol takımımız, en yakın rakibinin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaşmıştı. Ancak o günlerde camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla hep birlikte şampiyonluğa ulaşmıştık.

"FENERBAHÇE PES ETMEZ"

2003-2004 ve 2010-2011 sezonlarında yaşanan şampiyonluk mücadelelerine atıfta bulunan açıklamada, bugün de aynı şekilde birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. "Fenerbahçe pes etmez" mesajıyla, camianın başarıya olan inancının altı çizildi.

Şanlı tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 sezonunda da yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonrasında 3 Temmuz Kumpası'nı yaşadık.



Bu yıl, futbol takımımız o günkü durumdan daha kötü durumda değildir. Puan farkı, o günkünden daha fazla değildir. Fenerbahçe'nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez.



Bugün, o gündür. Bugün birlik olma, tüm gücümüzle takımımıza destek verme, enerjimizin tamamını bu yolda harcama günüdür.



Başarıyı övmek kadar başarısızlığı eleştirmenin de her Fenerbahçelinin hakkı olduğuna inanıyor ve eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Fakat, Fenerbahçe'yi henüz 15. haftada kulüp iç siyasetine malzeme kılmayı bir Fenerbahçeli olarak uygun bulmuyorum. Bu çerçevede, adımın kulüp içi siyaset mülahazaları içerisinde yer almasından üzüntü duyuyorum.

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNE ZARAR VERMEYELİM"

Eleştirilerin her Fenerbahçelinin hakkı olduğunu belirten açıklamada, kulüp içi siyasete adının karıştırılmasından duyulan üzüntü dile getirilirken, takımın mevcut yönetimine destek verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Fenerbahçe'nin bugün seçilmiş bir başkanı ve yönetimi vardır ve hiç şüphesiz ki tüm iyi niyetleriyle mesailerini, takımımız için harcamaktadırlar.



Bize, dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır.



Ben ve ailem böyle düşünüyor, böyle yaşıyoruz. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimden ricam da benimle bu duygu ve tutumu paylaşmaları olacaktır.

DESTEK ÇAĞRISI

Başakşehir karşılaşmasının şampiyonluk yolunda bir dönüm noktası olabileceğini belirten açıklamada, takımın kalan maçlarda başarılı olması temennisiyle camiadan destek çağrısında bulunuldu.