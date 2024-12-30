Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz, Fenerbahçe'yi ziyaret etti

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Can Bartu Tesisleri'ne konuk oldu.

Süper Lig’de Hatayspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanını Yaz Yıldırım da takip etti.

YAZ YILDIRIM, TAKIMI ZİYARET ETTİ

Başkan Ali Koç’un da yer aldığı ziyaret kapsamında tesislerde teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular ile bir araya gelen Yaz, sohbet ederken formasını da imzalattı.

Teknik direktör Mourinho ve futbolcular, kendisini yine tesislerde ağırlamak istediklerini de ilettiler.

Yaz Yıldırım da teknik direktör ve futbolculara başarılar diledi.