Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz, Reece James ile görüntülü görüştü

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sürpriz bir telefon görüşmesiyle gündem oldu.

Yaz Yıldırım, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kaptanı Reece James görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi.

SPORA İLGİSİ BÜYÜK

Chelsea'nin kaptanı Reece James ile görüşme gerçekleştiren Yaz Yıldırım, sosyal medyada gündem oldu.

Spora olan tutkusuyla tanınan Aziz Yıldırım'ın kızı, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne konuk olmuş ve sarı-lacivertli futbolcularla sohbet etmişti. Fenerbahçe'nin basketbol maçlarını da yerinden takip eden Yaz Yıldırım'a, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada destek mesajlarını iletti.