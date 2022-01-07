Aziz Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif

Koronavirüs testi pozitif çıkan Aziz Yıldırım, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Yıldırım'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. 69 yaşındaki futbol adamı kontrol amaçlı müşahede altına alınırken sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR, NERELİ?

1952 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Aziz Yıldırım, ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de almıştır. Eğitimine devam ettiği Düzce'de sportif olarak da bir kariyere başlayan Yıldırım, Hamidiyespor Kulübünde amatör futbol oynamıştır.

Üniversite eğimini almak üzere Ankara'ya gitmiş, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şu anki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakultesi) inşaat mühendisi olarak tahsilini tamamlamıştır.

Eğitiminin ardından Maktaş Mühendsilik firmasını kuran Yıldırım, savunma sektöründe altyapı ve üstyapı müteaahhitlik hizmetleri vermektedir.

YÖNETİCİLİKTEN BAŞKANLIĞA UZANAN YOL

Fenerbahçe Spor Kulübüne ilk olarak 1990 yılında başlayan Aziz Yıldırım, Metin Aşık'ın başkan olduğu dönemde yönetici olarak göreve başlamıştır. Fenerbahçe için ilk icraatı Tanju Çolak'ı Galatasaray'dan transfer ederek takıma kazandırmak olan Yıldırım, 1998 yılına kadar kulüp içerisindeki görevine yönetici pozisyonunda devam etmiştir.

1998 yılında hedefi olan Fenerbahçe Kulubü başkanlığı için adaylığını koymuş, Vefa Küçük'ten 1 oy fazla alarak kulübün yeni başkanı olarak seçilmiştir. 15 Şubat 1998 yılından bu yana yapılan seçimlerle 12 kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, Kulüp tarihine ismini en uzun süre başkanlık yapan kişi olarak yazdırmıştır.

18 YILDA 6 ŞAMPİYONLUK

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığını yaptığı 18 yıllık tarihinde 6 kez lig şampiyonluğu, 7 kez lig ikinciliği elde etmiştir.

Futbol Kulübünün tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ve UEFA Avrupa Ligi Yarı Final başarısını kazanması yine Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde gerçekleşmiştir.