Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde: Galatasaray'ı yenip yeni dönem başlatacağız Fenerbahçe'ye yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın "Galatasaray'ı yenip yeni dönem başlatacağız" sözleri sarı-lacivertlilerin ezeli rakibini 1-0 yenmesi üzerine yeniden gündem oldu.

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Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan derbi maçta ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını 96’ya yükseltti.

99 puanlı sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3’e indiren sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 71’inci dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

Öte yandan sarı-lacivertli takım, Djiku’nun 21’inci dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Müsabakanın ardından ise Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

"Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak"

Sarı-lacivertli kulüpte yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıklayan Yıldırım, Galatasaray derbisi öncesinde konuşmuştu.

Ali Koç'la 6 yıl sonra yeniden seçim yarışı verecek olan Aziz Yıldırım, yaptığı basın toplantısında ezeli rakiplerini mağlup edeceklerini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak.

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyadan "Aziz Yıldırım'ın bir sözü yetti" yorumunda bulundu.