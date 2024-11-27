AZ'nin hocası Fenerbahçelileri kızdırdı: Galatasaray o kadar kolay olmayacak

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Ligde kayıpsız yoluna devam eden Galatasaray, gözünü Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçına çevirdi.

Avrupa'da Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı ağırlayacak olan Hollanda ekibinin genç hocası Maarten Martens, iki takımı karşılaştırırken Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak açıklamalar yaptı.

Sparta Rotterdam'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından "Fenerbahçe'yi yendiniz, Galatasaray'ı da yenebilecek misiniz" şeklindeki soruya "İki takımı birbirine karıştırmamak lazım. Çok daha güçlü, daha organize, daha hazır, saha içinde çok daha aktif bir takımla oynayacağız." cevabını verdi.

HÜCUMCULARI İYİ

Eksik oyuncuların çokluğunda âdeta genç takımla Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yenen Martens, 2007'deki Fenerbahçe - AZ Alkmaar eşleşmesinde oyuncu olarak sahada yer alıyordu.

Martens 3-3'lük maçta iki asist yaparken, rövanştaki 2-2'lik maçta da bir gol kaydetmişti.

Geçen sezon yardımcı antrenör olarak takımda görev alan Belçikalı çalıştırıcı bu sezon teknik direktörlük koltuğuna getirildi. Martens, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın ardından da "Şimdi sırada Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biri Galatasaray var. O maç bu kadar kolay olmayacak, müthiş bir hücum hattına sahipler" demişti.