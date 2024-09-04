B1 Futbol Erkek Milli Takımı, 7'ncilik maçına çıkacak

AA & Ensonhaber
Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nın 7. günü geride kaldı.
Eyfel Kulesi Sahası'nda düzenlenen B1 futbol müsabakalarında milli takımımız, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında maçını ev sahibi Fransa'yla oynadı.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan milli takım, ikinci yarıda bir gol daha yedi ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.
7'NCİLİK MAÇINDA RAKİP JAPONYA
Grubundaki üç maçı da kaybeden milli takım, 7'ncilik maçında 5 Mayıs Perşembe günü TSİ 11.30'da Japonya'yla karşılaşacak.
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