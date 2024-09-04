B1 Futbol Erkek Milli Takımı, 7'ncilik maçına çıkacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında Fransa'ya 2-0 yenildi.

AA & Ensonhaber

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nın 7. günü geride kaldı.

Eyfel Kulesi Sahası'nda düzenlenen B1 futbol müsabakalarında milli takımımız, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında maçını ev sahibi Fransa'yla oynadı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan milli takım, ikinci yarıda bir gol daha yedi ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

7'NCİLİK MAÇINDA RAKİP JAPONYA

Grubundaki üç maçı da kaybeden milli takım, 7'ncilik maçında 5 Mayıs Perşembe günü TSİ 11.30'da Japonya'yla karşılaşacak.