Ba kırmızı kart gördü! Başakşehir, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise tansiyon bir anda yükseldi.
BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI
Fenerbahçeli Edin Dzeko ile Başakşehir forması giyen Ousseynou Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı.
Hakem Ozan Ergün, önce iki oyuncuya sarı kart gösterdi.
VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'ya Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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