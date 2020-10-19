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- Babacar'dan Galatasaray'a müthiş frikik golü
Babacar'dan Galatasaray'a müthiş frikik golü
Alanyaspor'un yeni transferi Babacar, Galatasaray maçında attığı frikik golüyle izleyenleri mest etti.
- Haber Merkezi
- 19.10.2020 - 21:19
- Güncelleme : 19.10.2020 - 21:19
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Falcao'nun penaltısıyla 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, Babacar'ın frikikten attığı golle üzüldü.
Mücadelenin 43. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Senegalli golcü, yaptığı harika vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
'MUSLERA OLSA YEMEZDİ' YORUMLARI
Öte yandan sosyal medyada yenilen golü yorumlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Muslera olsa bu golü yemezdi' diyerek Fatih Öztürk'ün Uruguaylı kalecinin yerini dolduramadığını belirtti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)