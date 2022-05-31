Babel, Galatasaray'da kalmak istiyor

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu Ryan Babel, yeni sözleşme için gerekirse fedakarlık yapabileceğini söyledi.

Galatasaray 'la sözleşmesi sona eren Ryan Babel, ne yapıp edip takımda kalmak istiyor.

35 yaşındaki futbolcu, sarı-Kırmızılı yetkililere haber göndererek, seçimden önce mukavele imzalamak istediğini iletti. Ancak mevcut yönetimin bu konuda herhangi bir hamle yapmayacağı belirtiliyor.

Babel, gerekirse kazancından feragat etmeye hazır olduğunu da kulübe bildirdi.

"1 milyon euro verirseniz kalırım" diyor

Yıllık 2.5 milyon euroya oynayan Hollandalı futbolcunun, bu kez 1 milyon euroya "Evet" diyeceği öğrenildi.

Diğer taraftan Babel'in başka İstanbul kulüpleriyle de temasta olduğu gelen haberler arasında. Hollandalı oyuncu seçim sonucuna göre yeni başkanla görüşüp kararını verecek.