Dolar
7.3776
0.5643%
Euro
8.7333
1.0927%
Altın
1950.7
0.5163%
Borsa
1116.38
0.5856%
G. Altın
462.308
0.9807%
Bitcoin
86963.81
1.0467%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Babel: Galatasaray'dan 2 yıl sonra ayrılacağım

    Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel kendisine sorulan "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun" sorusuna "2 yıl sonra" cevabını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 13:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Babel: Galatasaray'dan 2 yıl sonra ayrılacağım

    Galatasaray’daki geleceği merak konusu olan Babel’den, taraftarın yorumuna ironik bir cevap geldi.

    33 yaşındaki oyuncu, takipçisinden gelen "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusuna "2 yıl sonra" yanıtını verdi.

    Babel: Galatasaray dan 2 yıl sonra ayrılacağım #1

    SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTECEK

    33 yaşındaki Babel, Babel'in sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek.

    AJAX'A KİRALANMIŞTI

    Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ajax'a kiralanmış ve bu sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü.

    Kariyerinde daha önce Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham'da da oynayan Babel, bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkıp rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

    Babel: Galatasaray dan 2 yıl sonra ayrılacağım #2

    Görüş Bildir