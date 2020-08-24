Babel: Galatasaray'dan 2 yıl sonra ayrılacağım

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel kendisine sorulan "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun" sorusuna "2 yıl sonra" cevabını verdi.

Galatasaray’daki geleceği merak konusu olan Babel’den, taraftarın yorumuna ironik bir cevap geldi.

33 yaşındaki oyuncu, takipçisinden gelen "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusuna "2 yıl sonra" yanıtını verdi.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTECEK

33 yaşındaki Babel, Babel'in sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek.

AJAX'A KİRALANMIŞTI

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ajax'a kiralanmış ve bu sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü.

Kariyerinde daha önce Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham'da da oynayan Babel, bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkıp rakip fileleri 5 kez havalandırdı.