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    Babel: Günde kaç kez duş alıyorsunuz

    Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Ryan Babel, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, "Günde kaç kez duş alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 16:29
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    Babel: Günde kaç kez duş alıyorsunuz

    Galatasaray'da Ryan Babel, saha içindeki oyunundan ziyade saha dışındaki hareketleriyle gündem oluyor.

    Geçtiğimiz ay çıkarttığı single şarkıya Galatasaray taraftarı tepki göstermişti.

    Babel, bu sefer de yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Deneyimli oyuncu İnstagram'da duştan sonra çekilmiş bir fotoğrafını koydu.

    "GÜNDE KAÇ KEZ DUŞ ALIYORSUNUZ?"

    Fotoğrafı, "Günde kaç kez duş alıyorsunuz?" notuyla paylaşan Babel kullanıcılar tarafından tepki topladı.

    Babel: Günde kaç kez duş alıyorsunuz #1

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