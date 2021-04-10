Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Ryan Babel, yeni şarkısına çektiği klibi yayınladı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, futbolculuğunun yanında farklı yeteneklerini de kullanıyor.

Babel, hazırladığı ilk albümünden bir şarkıya klip çekti ve yayınladı.

“BU MÜZİĞİ YAPMAK BANA İLHAM VERİYOR”

Klipte ünlü fenomen Selma Omari'ye yer veren ve bir rap şarkısı yapan Ryan Babel, "Bu müziği yapmak bana ilham veriyor" dedi.

Albümünde 8 parça bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Adje ve Cho gibi sanatçılarla da ortak olarak çalıştığını açıkladı.

Babel çektiği klibini Instagram'da da yayınladı. Babel paylaşımında, "Klip çıktı" ifadelerini kullandı.

Babel şarkısına klip çekti ViDEO