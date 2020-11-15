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- Babel,,koronavirüs şüphesiyle Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı
Babel,,koronavirüs şüphesiyle Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, koronavirüs hastalığı şüphesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
- AA
- 15.11.2020 - 22:32
- Güncelleme : 15.11.2020 - 22:34
Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 koronovirüs testi negatif çıkan Babel'in kendisini iyi hissetmediği belirtildi.
TEDBİR AMAÇLI KAMPTAN AYRILDI
Babel'in gösterdiği semptomlar nedeniyle tedbir amaçlı milli takım kampından ayrıldığı ifade edildi.
Babel bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.