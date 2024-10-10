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Haber Merkezi

Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonrası ayağından yaralanmıştı.

Yayın sonrası gerçekleşen bu olayda, Akın iki ameliyat geçirdi ve önümüzdeki dönemde bir operasyon daha olacak.

İyileşme sürecinin ardından Serhat Akın, hayatında önemli bir değişiklik yapacak.

ALMANYA'YA YERLEŞECEK

Ajansspor'un haberine göre, Serhat Akın, temelli olarak Almanya'ya taşınma kararı aldı.

Bu kararda, babasının saldırı sonrası oğluna Almanya'ya dönmesi yönünde yaptığı çağrının etkili olduğu belirtiliyor.

AİLESİ VE ÇOCUKLARI ALMANYA'DA

Akın'ın ailesi zaten Almanya'da yaşıyor ve çocukları da burada eğitim hayatlarına devam ediyor.