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    Badou Ndiaye, Al Ain'e kiralandı

    Fatih Karagümrük'ten devre arası ayrılan Badou Ndiaye, 18 ay kiralık olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ain'e transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 16:49
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    Badou Ndiaye, Al Ain'e kiralandı

    Badou Ndiaye, bonservisini elinde bulunduran İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'den bu kez Suudi Arabistan'a kiralandı.

    İLK İDMANINA ÇIKTI

    Suudi Arabistan takımı Al Ain, Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katarken tecrübeli oyuncu, takımıyla ilk antrenmanına da çıktı.

    Badou Ndiaye, Al Ain e kiralandı #1

    16 MİLYON EUROYA SATILMIŞTI

    2018'de ara transfer döneminde Galatasaray 'dan Stoke City'ye 16 milyon euro karşılığında giden Badou Ndiaye, İngiliz ekibinde pek fazla forma giyemedi.

    Bir sonraki sezon Galatasaray'a, 2019-20 sezonunun ikinci yarısında da Trabzonspor 'a kiralanan Ndiaye, son olarak bu sezonun ilk yarısına kadar Fatih Karagümrük forması giymişti.

    İlk olarak 2015'te FK Bodø/Glimt'ten 350 bin euro bonservis bedeliyle Türkiye'de Osmanlıspor'a transfer olan Badou Ndiaye, 2017 ise 7.5 milyon euro karşılığında Galatasaray kadrosuna katılmıştı.

    Badou Ndiaye, Al Ain e kiralandı #2

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