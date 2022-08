Badou Ndiaye: Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

Adana Demirspor'un yeni transferlerinden Badou Ndiaye, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor’un bu sezon başında transfer ettiği Badou Ndiaye antrenman öncesinde basın mensuplarına konuştu.

"Yendiğimiz sürece problem yok"

Lige iyi başladıklarını belirten Badou Ndiaye, ”Yendiğimiz sürece tabii ki hiçbir problem yok. Son iki hafta aldığımız sonuçlardan dolayı çok mutluyuz. Ama aynı zamanda hala iştahlıyız, her maçta bunu yapmak ve kazanmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece de herhangi bir sorun olmayacak" dedi.

"Oyuncular ve kulüptekiler bize yardımcı oluyor"

Adana Demirspor'un özel bir kulüp olduğunu söyleyen Badou Ndiaye, "Geçen senede burada olan oyuncular bize çok yardımcı oluyor. Bir an önce adapte olmamızın için çok yarımda bulunuyorlar, sadece oyuncular değil kulüpteki herkes bizim bir an önce buraya uyum sağlamamız için elinden geleni yapıyor. Güzel şehir Adana’yı da öğreniyoruz. Allah'a şükür Türkiye'de çok iyi takımlarda oynama fırsatı yakaladım. Ama Adana Demirspor için şunu söyleyebilirim gerçekten özel bir kulüp. Burada umarım her şey sonuna kadar istediğimiz şekilde ilerler" diye konuştu.





"Coşkulu bir taraftar grubuyla karşılaştık"

Çok coşkulu bir taraftar grubuna sahip olduklarını dile getiren Badou Ndiaye, "Bundan çok keyif aldım, umarım bütün sene boyunca bu şekilde devam eder. Devam edeceğine de inanıyorum, devam ettiği sürece biz de onlara teşekkür olarak galibiyetleri hediye edeceğiz" ifadelerini aktardı.

"Fenerbahçe maçı özel ve zorlu olacak"

Badou Ndiaye ligin 3.haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçını "özel ve zorlu bir maç" şeklinde değerlendirerek kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.