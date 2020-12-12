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- Bafetimbi Gomis: Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir
Bafetimbi Gomis: Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lion (Aslan) lakaplı Bafetimbi Gomis kendisinin Trabzonspor'la anlaşmaya yakın olduğunu söyleyen haberi alıntılayarak iddiaları yalanladı.
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 13:45
- Güncelleme : 12.12.2020 - 13:48
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Bafetimbi Gomis ilginç bir paylaşımda bulundu.
Hakkında çıkan Trabzonspor iddiasını yalanlayan Fransız golcü, Twitter'dan Türkçe cevap verdi.
"SAÇMALAMA"
Kendisinin Trabzonspor'a yakın olduğu haberini yanıtlayan Gomis, "Saçmalama, Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir." sözlerini kullandı.
Sarı-kırmızılılarda 42 maçta 32 golle oynayan Gomis, Al Hilal'de ise 92 karşılaşmada 71 kez ağları sarstı.