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    Bafetimbi Gomis: Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir

    Bafetimbi Gomis: Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir

    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lion (Aslan) lakaplı Bafetimbi Gomis kendisinin Trabzonspor'la anlaşmaya yakın olduğunu söyleyen haberi alıntılayarak iddiaları yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 13:45
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 13:48
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    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Bafetimbi Gomis ilginç bir paylaşımda bulundu.

    Hakkında çıkan Trabzonspor iddiasını yalanlayan Fransız golcü, Twitter'dan Türkçe cevap verdi.

    Bafetimbi Gomis: Aslan ın yeri sadece Aslantepe dir #1

    "SAÇMALAMA"

    Kendisinin Trabzonspor'a yakın olduğu haberini yanıtlayan Gomis, "Saçmalama, Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir." sözlerini kullandı.

    Sarı-kırmızılılarda 42 maçta 32 golle oynayan Gomis, Al Hilal'de ise 92 karşılaşmada 71 kez ağları sarstı.

    Bafetimbi Gomis: Aslan ın yeri sadece Aslantepe dir #2

    Bafetimbi Gomis: Aslan ın yeri sadece Aslantepe dir #3

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