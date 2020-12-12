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Bafetimbi Gomis: Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir

Bafetimbi Gomis: Aslan'ın yeri sadece Aslantepe'dir

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lion (Aslan) lakaplı Bafetimbi Gomis kendisinin Trabzonspor'la anlaşmaya yakın olduğunu söyleyen haberi alıntılayarak iddiaları yalanladı.