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    Bafetimbi Gomis: Bir aslan ailesini her zaman korur

    Galatasaray'a attığı golle 3 puanı kazandıran Bafetimbi Gomis, "Bir aslan ailesini her zaman korur. Galatasaray'ın sembolü olarak tarihe geçtim." ifadelerini kullandı.
    • 19.08.2022 - 23:35
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 23:36
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    Bafetimbi Gomis: Bir aslan ailesini her zaman korur

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu.

    Sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis'in golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.

    Maçın ardından Galatasaray'ın golcü oyuncusu açıklamalarda bulundu.

    Gomis yaptığı açıklamada, "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum. Bize her zaman sahip çıkıyor, bu yüzden, bu gol kendisine...

    Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olmaktan dolayı gururluyum. Geçmişi bırakıp, geleceğe de bakmak lazım. Ben en iyi şekilde hazırlanıyorum. Gururlar bu formayı taşımaya özen gösteriyorum.

    "Bir aslan ailesini her zaman korur"

    Galatasaray'dan 3,5 sene ayrı kaldım ama taraftarlar hep beni destekledi. Ayrıldığımda üzüldüm ama geri döndüm. Onlar için savaşıyorum. Bir aslan ailesini her zaman korur. Galatasaray'ın sembolü olarak tarihe geçtim." ifadelerini kullandı.

    Bafetimbi Gomis: Bir aslan ailesini her zaman korur #1


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