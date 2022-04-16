- Haberler
- Futbol Haberleri
- Bafetimbi Gomis bonuslara çok uzak
Bafetimbi Gomis bonuslara çok uzak
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, beklentileri şu ana kadar karşılayamadı. Fransız golcü, kontratına koydurduğu performans bonusuna da uzak kaldı.
- Haber Merkezi
- 16.04.2022 - 13:03
Galatasaray 'da, devre arasında büyük beklentilerle takıma katılan Bafetimbi Gomis'te büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.
Cimbom'a transfer olurken sözleşmesine atacağı 15 gol ve yapacağı 5 asist için bonus maddesi koyduran Gomis, ligin sonu yaklaşırken hedefinin uzağında kaldı.
Bonus için 10 gol, 5 asist lazım
5 golü bulunan oyuncunun prim almaya hak kazanması için kalan haftalarda 10 gol ve 5 asist üretmesi gerekiyor.