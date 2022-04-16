Haberler

Futbol Haberleri

Bafetimbi Gomis bonuslara çok uzak

Bafetimbi Gomis bonuslara çok uzak

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, beklentileri şu ana kadar karşılayamadı. Fransız golcü, kontratına koydurduğu performans bonusuna da uzak kaldı.