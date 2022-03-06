Bafetimbi Gomis bu kez gol atamadı

Bafetimbi Gomis bu kez gol atamadı

Devre arasında Diagne'nin yerine transfer edilen Bafetimbi Gomis, Konyaspor maçında beklentilerin altında kaldı.

Ara transferde yuvasına geri dönen Bafetimbi Gomis, fiziksel açıdan hazır olmadığı için Alanyaspor deplasmanını kaçırırken, bir sonraki Kayseri maçına ilk 11'de başlayıp etkisiz kalmıştı.

Daha sonra, bitime 16 dakika kala girdiği Göztepe karşısında uzatmalarla birlikte 2 penaltı golüne imza atan Gomis, son olarak Rize karşısında da 33 dakika sahada kalıp yine uzatma anlarında fileleri havalandırmayı başardı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Hocası Torrent'in Konya'da ise ilk 11'de şans verdiği 36 yaşındaki santrfor, bu kez beklentilerin altında kaldı. İstediği topları alamayan Fransız futbolcu, ikinci yarıda yerini Mohamed'e bıraktı.