Bafetimbi Gomis: Fenerbahçe derbisi önemli

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı öne geçiren golün sahibi olan Bafetimbi Gomis, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Gomis "Galibiyeti hak ettik. Zor bir hafta oldu, milli takımlardan dönüşler oldu. Birlikte az çalıştık. Geçen hafta da kaybetmiştik. Derbi öncesinde önemli bir galibiyet aldık." dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Gelecek hafta oynanacak derbiyle ilgili görüşü sorulan Fransız yıldız, "Fenerbahçe derbisi önemli ve büyük bir maç. Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz. Derbi bayram havasında geçiyor. Bu derbi için şanslıyız. Hem Türkiye'de, hem de dünyada izlenen bir maç. Oraya gidip, elimizden geleni yapacağız." cevabını verdi.



