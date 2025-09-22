Abone ol: Google News

Bafetimbi Gomis, Galatasaray - Konyaspor maçını takip etti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların Konyaspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 20:16
Süper Lig'in 6. hafta maçında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı sürpriz bir misafir takip etti.

GOMIS MAÇI TAKİP ETTİ

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Konyaspor maçı izlemek için stadyuma geldi.

Tribünlerde yoğun ilgiyle karşılaşan Gomis, sarı-kırmızılı taraftarların istediğini kırmadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fransız eski futbolcu, Galatasaray ile Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşamıştı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor maçında da takımını yalnız bırakmadı.

Müsabakanın pazartesi olmasına rağmen tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla futbolcuları karşılaşmaya hazırladı.

