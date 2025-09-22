Bafetimbi Gomis, Galatasaray - Konyaspor maçını takip etti

Süper Lig'in 6. hafta maçında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı sürpriz bir misafir takip etti.
GOMIS MAÇI TAKİP ETTİ
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Konyaspor maçı izlemek için stadyuma geldi.
Tribünlerde yoğun ilgiyle karşılaşan Gomis, sarı-kırmızılı taraftarların istediğini kırmadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fransız eski futbolcu, Galatasaray ile Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşamıştı.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor maçında da takımını yalnız bırakmadı.
Müsabakanın pazartesi olmasına rağmen tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla futbolcuları karşılaşmaya hazırladı.