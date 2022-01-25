Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a gelecek mi? Burak Elmas'tan flaş açıklama!

Küme düşme hattına doğru ilerleyen ve 15. sırada olan Galatasaray, transfer sezonunu boş geçirmek istemiyor. Sarı-kırmızılı kulüple adı anılan Bafetimbi Gomis ile ilgili Burak Elmas açıklama yaptı.

Avrupa'da iyi giden ancak Süper Lig'de istenileni veremeyen Galatasaray, Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Maçın 80. dakikalarına kadar 1-0 gelmeyi başaran ve son dakikalarda rakip takımın bulduğu iki golle yenilen sarı-kırmızılı takım, 15. sıraya geriledi.

Küme düşme hattına kadar gelen Galatasaray taraftarlarını üzerken, Burak Elmas için ise "İstifa" sesleri yükselmeye başladı.

Fatih Terim'in gönderilmesi ve üst üste yaşanan yenilgiler Galatasaray'ı zora sokarken, yönetim transfer dönemini boş geçirmek istemiyor.

Domenec Torrent'le yeni bir sayfa açmak isteyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis ile ilgilendiği gündeme geldi.

Peki, Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a gelecek mi? Burak Elmas bu soruya canlı yayında cevap verdi.

GOMİS VE GALATASARAY ANLAŞTI MI?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı. Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Elmas, Gomis konusuna değindi.

Burak Elmas yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Cezalılar, kaleci sakatlıkları, Afrika Kupası... Kısa bir dönemimiz var, araştırma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde 1 veya 2 ismi kadromuza katmak için çalışıyoruz. Bafetimbi Gomis, görüştüğümüz oyunculardan biri.

Hocamızla görüştük. Büyük bir ihtimalle Yedlin ayrılacak, yerine Omar'ı koyacağız. Galatasaray'a, maliyeti uygun ama katkısı yüksek oyuncular almamız lazım. Galatasaray küme düşme tehlikesi yaşamayacak. En kısa sürede bu durumdan kurtulacağız.”