Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ı bıraktığına pişman Galatasaray'dan ayrılan ve Kawasaki Frontale'ye imza atan Bafetimbi Gomis, yeni takımında skor katkısı sağlayamadı.

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Galatasaray'da geçen sezon ligin ilk haftalarında attığı kritik gollerle şampiyonluk pay sahibi olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Japonya Ligi'nden Kawasaki Frontale'ye transfer olmuştu.

Yıldız oyuncu, yeni takımın üçü lig, ikisi Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere beş maça çıktı henüz gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

Son maçta sadece 8 dakika oynadı

Bafetimbi Gomis, takımının Ulsan Hora ile oynadığı son maçta sadece sekiz dakika forma giyebildi.

Gomis, Galatasaray'da geçen sezon 28 maçta 10 kez gol sevinci yaşamıştı.