Bafetimbi Gomis milli arada açığı kapadı

Bafetimbi Gomis milli arada açığı kapadı

Galatasaray'a geri dönen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, fiziksel açıdan eksikliği milli arada kapatmak için sıkı çalışıyor.

Suudi Arabistan'daki 3.5 yıllık macera sonrası 36 yaşında Galatasaray 'a geri dönen Bafetimbi Gomis'in fiziksel açıdan takım arkadaşlarının seviyesinde geride olması dikkatlerden kaçmadı.

HEM TATİL HEM İDMAN YAPTI

Tecrübeli futbolcu, takıma verilen 4 günlük izni hem tatil hem de idman yaparak değerlendiriyor.

Günlük çalışma temposunu aksatmayan Fransız yıldız, sezonun kalan haftalarında en yüksek form seviyesine ulaşmak için elinden geleni yapıyor.