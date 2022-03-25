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    Bafetimbi Gomis milli arada açığı kapadı

    Galatasaray'a geri dönen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, fiziksel açıdan eksikliği milli arada kapatmak için sıkı çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 10:45
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    Bafetimbi Gomis milli arada açığı kapadı

    Suudi Arabistan'daki 3.5 yıllık macera sonrası 36 yaşında Galatasaray 'a geri dönen Bafetimbi Gomis'in fiziksel açıdan takım arkadaşlarının seviyesinde geride olması dikkatlerden kaçmadı.

    HEM TATİL HEM İDMAN YAPTI

    Tecrübeli futbolcu, takıma verilen 4 günlük izni hem tatil hem de idman yaparak değerlendiriyor.

    Günlük çalışma temposunu aksatmayan Fransız yıldız, sezonun kalan haftalarında en yüksek form seviyesine ulaşmak için elinden geleni yapıyor.

    Bafetimbi Gomis milli arada açığı kapadı #1


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