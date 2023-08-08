Bafetimbi Gomis'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray'la sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yeni adresi belli oldu.

Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale'den yapılan açıklamada tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kawasaki Frontale, bu sezon için Bafetimbi Gomis'le sözleşme imzaladı. Bu imzayı bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Gomis, Japonya'ya geldikten sonra kayıt prosedürlerini tamamlayıp maçlara çıkabilecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından forma numarasıyla ilgili bilgilendirme yapacağız.

Gomis ise transfere ilişkin şunları söyledi:

Herkese merhaba. Kawasaki Frontale'nin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım birlikte harika zaman geçiririz ve birçok gol atıp kupalar kazanabiliriz.