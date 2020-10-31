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Bafetimbi Gomis'ten İzmir mesajı

Bafetimbi Gomis'ten İzmir mesajı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ünlü futbolcu Bafetimbi Gomis İzmir'deki depremle ilgili paylaşımda bulundu.