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    Bafetimbi Gomis'ten İzmir mesajı

    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ünlü futbolcu Bafetimbi Gomis İzmir'deki depremle ilgili paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 14:25
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    Bafetimbi Gomis'ten İzmir mesajı

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem için Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

    "MUCİZELER OLMASI DİLEĞİYLE"

    Gomis, "İzmirli dostlarım, Büyük geçmiş olsun! Depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizinle! Mucizeler olması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

    Bafetimbi Gomis ten İzmir mesajı #1

    Bafetimbi Gomis ten İzmir mesajı #2

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