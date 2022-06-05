Bafetimbi Gomis'ten Jorge Jesus itirafı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başlarken Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis'in Portekizli teknik direktör hakkında söyledikleri tekrar gündem oldu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı. Fenerbahçe'de 20 Aralık’ta Vitor Pereira döneminin sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilerde yeni hoca arayışlarına başlanmış, ancak yapılan görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamamış ve sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile sözleşme imzalanmıştı.

Jorge Jesus, teknik direktörlük görevine Amora'da başladı. Tecrübeli çalıştırıcı daha sonra Falgueiras, Uniao Madeira, Estrela, Vitoria Setubal, Vitoria Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal ve Flamengo'da görev aldı. Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrılan tecrübeli teknik direktör daha sonra herhangi bir takımla anlaşmadı.

Gomis'le çalışmıştı

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis'in, 2019'da eski hocası Jorge Jesus hakkında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. İki isim Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında beraber çalışma fırsatı bulmuş ve şampiyonluk yaşamışlardı.

Portekizli hoca, 2019 yılında Fransız golcüyü ısrarla isteyerek takıma kazandırdı ve bu ikili, birlikte başarılı bir dönem geçirdi. 2019 yılında verdiği bir röportajda Jesus ile çok yakın olduğunu söyleyen Gomis, Portekizli hocanın öğretme şekline de övgüler yağdırmıştı.

"O harika bir koç"

France Football’a konuşan Bafetimbi Gomis, Portekizli hocayla oldukça yakın bir ilişkileri olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

“O harika bir koç, büyük bir kalbi olan harika bir insan. Hatta, o bir öğretmen demek istiyorum. Bir olayın başlangıcından sonuna kadar, okuldaki bir öğretmen gibi bir eğitim biçimine sahip birisi. Futbolcularına, A'dan Z'ye her şeyi açıklıyor. Bu yüzden, onunla çalışırken çok güzel bir duyguya kapılıyoruz. Biz, onunla çok yakınız. Flamengo’da olmadığı zamanlarda birlikte çok vakit geçirirdik, akşam yemeklerini birlikte yedik.”





"Beni antrenmandan attığı zamanları hatırlıyorum"

Jorge Jesus’un, her zaman daha fazlasını istediğini belirten Gomis, “Çok sert, oyuncularından çok şey bekleyen, oyuncularından en iyisini almak isteyen biri. Ve bana çok, çok, çok sert davrandığı doğru. Benden daha fazlasını beklediği için beni antrenmandan attığı zamanları hatırlıyorum.





"Büyük maçlardan önce benimle alay ediyordu"

Maçlardan önceki günleri, baskının arttığı günleri hatırlıyorum. Çünkü saldırgan, öncü, lider olarak benden çok şey bekliyordu. Büyük maçlardan önce benimle alay ediyor ve sınırlarımı zorluyordu. İşe yarıyordu. Maçlarda gol atıp onunla kutluyordum. Gol atmak için duyduğum açlığı biliyor. Ben sadece gol için yaşıyorum. O da bunu fazlasıyla hissediyordu” ifadelerini kulandı.