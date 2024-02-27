Bafetimbi Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu'na destek Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların Antalyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı.

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Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu için eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis, bir paylaşımda bulundu.

Bafetimbi Gomis, Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafını paylaştığı gönderisine, "Her geçen gün gelişmeni ve başarını görmekten gurur duyuyorum. Bizi bir kez daha şampiyon yap! Seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasını 41 maçta terletti. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

Gomis'in paylaşımı şöyle: