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- Bağırsak enfeksiyonu geçiren Mesut Özil idmana katılmadı
Bağırsak enfeksiyonu geçiren Mesut Özil idmana katılmadı
Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.
- Haber Merkezi
- 25.07.2021 - 14:55
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
MESUT ÖZİL İDMANDA YOK
Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan Mesut Özil'in tedavisine başlandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mesut Özil'in bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor.