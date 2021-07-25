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    Bağırsak enfeksiyonu geçiren Mesut Özil idmana katılmadı

    Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 14:55
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    Bağırsak enfeksiyonu geçiren Mesut Özil idmana katılmadı

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    MESUT ÖZİL İDMANDA YOK

    Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan Mesut Özil'in tedavisine başlandı.

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mesut Özil'in bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

    Bağırsak enfeksiyonu geçiren Mesut Özil idmana katılmadı #1

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